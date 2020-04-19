الصحة: تسجيل 1088 إصابة جديدة بكورونا وإجمالي الوفيات 97

كشفت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل ١٠٨٨ إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في المملكة،(موزعة بنسبة 83٪ لغير السعوديين و 17٪ لسعوديين) ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 9362.

بينما سجلت ٥ حالات وفاة ليبلغ إجمالي عدد الوفيات 97 حالات، ووصلت حالات التعافي ١٣٩٨ حالة بعد تسجيل ٦٩ حالة جديدة.

جاء ذلك وفق تصريحات المتحدث باسم الوزارة، الدكتور محمد العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي اليومي لكشف آخر مستجدات فيروس كورونا بالمملكة.