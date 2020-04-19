«الموارد البشرية» تنفذ490 جولة تفتيشية على مقار إسكان العمالة بمكة

للتأكد من اتّباع الشروط الوقائية للحد من انتشار كورونا..
نفذ فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، أكثر من 490 زيارة تفتيشية خلال الأيام الماضية على مقار إسكان العمالة .
جاء ذلك بمشاركة لجنة تنظيم سكن العمالة المكونة من ممثلين لعددٍ من الوزارات والجهات ذات العلاقة؛ وذلك للتأكد من اتّباع الشروط الوقائية، والنظامية للحدّ من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في ظل تطبيق التدابير الوقائية والاحترازية التي توليها الدولة من أجل صحة وسلامة الفرد والمجتمع.
وشملت الحملات سكن العمالة الوافدة الذين تجاوز عددهم 135378 عاملًا، وذلك للتحقق من التزام المنشآت بقرارات الوزارة والجهات المعنية، التي تأتي امتدادًا للحملات التفتيشية على جميع المنشآت في مختلف المحافظات والمراكز التابعة للمنطقة للتأكّد من تقيد القطاع الخاص والعمالة بالإجراءات الاحترازية وقرارات الوزارة المنظمة لسوق العمل.
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