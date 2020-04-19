قالت إن الوسيلة الوحيدة للوصول للخدمة هي «أبشر»

نوّهت المديرية العامة للسجون بعدم وجود أي تطبيق إلكتروني رسمي خاص بـ«فُرِجَتْ». وأوضحت في تغريدتها عبر حسابها الرسمي الأحد، عبر تويتر أنها تحيط الراغبين بالتبرع بأن الوسيلة الرسمية الوحيدة للوصول لخدمة (فُرِجَت) هي منصّة أبشر للخدمات الحكومية.

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كانت هذه تفاصيل خبر المديرية العامة للسجون: لا يوجد أي تطبيق رسمي خاص بخدمة «فُرِجَتْ» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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