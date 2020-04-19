الحصيني: "اضبطوا مسايكم" على أجواء ربيعية وجميلة

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، حالة ممطرة ربيعية معاشة تبدأ اليوم الأحد، على معظم المناطق.

وقال الحصيني – عبر حسابه بموقع «تويتر» - أبشروا وبشروا فرصة السيول واردة ، إن شاء الله - اضبطوا مسايكم، يتوقع أن نعيش أجواء ربيعية وجميلة، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن تمتد الحالة الممطرة الى دول الخليج العربي.

وذكر أن الحالة الممطرة الربيعية المعاشة تشمل معظم المناطق، واستمراريتها لأيام عدة، وارتفاع مؤشر أمطارها متوقع إن شاء الله من اليوم الأحد.

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أوضح الحصيني أن موطن الغزارة على عموم منطقة الرياض والدهناء وشرق حائل والباحة وعسير وجازان وشرقها، مشيرًا إلى الأمطار المتوقعة من متوسطة إلى غزيرة يصاحبها حبات برد.

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