تعرف على ضوابط وأليات الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني من جامعة حائل

أعلنت جامعة حائل الضوابط والآليات للاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1441هـ، منها تمديد فترة الانسحاب من الفصل الدراسي أو مقرر أو أكثر حتى 30 شعبان الجاري.

وأوضحت جامعة حائل عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن من بين الضوابط التي حددتها للاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني، عدم احتساب الغياب للطلبة خلال الفصل الدراسي الحالي دون النظر إلى نسبة الحضور السابقة.

وقررت جامعة حائل، تمديد فترة الانسحاب من الفصل الدراسي أو مقرر أو أكثر حتى 30 شعبان الجاري، مشيرة إلى أنه لم يتم منح أي طالب إنذارًا أكاديميًا خلال الفصل الدراسي الحالي، كما أن الاختبارات النهائية عبر نظام «البلاك بورد» في موعدها لجميع البرامج الدراسية.

وأكدت جامعة حائل عبر حسابها الرسمي أن الاستعلام عن النتائج سيكون بعد انتهاء جميع الاختبارات، وتوزيع الدرجات سيكون 20 درجة للتقييم أو الاختبار النهائي و80 درجة على أعمال الفصل المختلفة.

جامعة حائل توضح ألية توزيع الدرجات في اختبارات الفصل الدراسي الثاني

ووفقا للحساب الرسمي لجامعة حائل فإن التقدير يرصد بدءًا من مجموع الدرجات (60) درجة فأعلى وترصد النتيجة راسب لأقل من 60 درجة.

وأوضحت جامعة حائل أنه في حال عدم حضور الطالب الاختبار النهائي يرصد له مجموع درجات أعمال السنة فقط، لافتة إلى أنّ المقررات السريرية والعملية تؤجل اختباراتها وترصد لها نتيجة غير مكتمل.

وبحسب جامعة حائل فإنه إذا كانت النسبة في المقرر أعلى أو تساوي معدل الطالب في الفصل السابق تُسجل له وإذا كانت النسبة أقل تُسجل له نتيجة ناجح أو راسب.

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ألية تقييم التدريب التربوي ومشاريع التخرج من جامعة حائل

وفيما يخص مقررات التدريب التربوي الميداني والتعاوني وما شابهها، أوضحت جامعة حائل أن الطالب يقيم عن الفترة التي قضاها في التدريب قبل تعليق الدراسة وعن فترة ما بعد تعليق الدراسة بما يتم تكليف الطالب به من أعمال أما الطلبة الذين تبقى لهم فصل آخر فيرصد لهم تقدير غير مكتمل.

في السياق ذاته، أكدت جامعة حائل أنّ مقررات مشاريع التخرج وما شابهها تستكمل متطلباتها بالتنسيق مع أستاذ المقرر وتعقد لهم الاختبارات النهائية باستخدام الآلية المناسبة.

وأوضحت جامعة حائل أن من ليس لديه معدل تراكمي ترصد له نتيجة ناجح أو راسب حسب تقدير كل مقرر بغض النظر عن المعدل الفصلي، مشيرة إلى استمرار طلاب الامتياز في تدريبهم حتى انتهاء مرحلة الامتياز.

وكان وزير التعليم د.حمد بن محمد آل الشيخ، أعلن في 4 أبريل الجاري آلية تقويم الاختبارات النهائية في الجامعات، خلال فترة تعليق الدراسة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19)

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