السعودية اليوم / تعليم الحدود الشمالية يختتم تدريب 6832 متدربا ومتدربة عبر منصة التطوير المهني



عرعر 26 شعبان 1441 هـ الموافق 19 إبريل 2020 م واس

اختتمت إدارة التدريب والابتعاث للبنين بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية البرامج التدريبية عبر منصة التدريب الالكتروني (المتزامن) عن بُعد بالتعاون مع المعهد الوطني للتطوير المهني والتعليمي (المرحلة الثانية) خلال الفترة من 8/5 إلى 8/23 .

وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية عثمان بن إبراهيم العثمان أن عدد المتدربين بلغ 6832 متدربا ومتدربة في 13 دورة تدريبية من مختلف مناطق المملكة نفذها 10 عشر مدربين من رئيس وأعضاء فريق التدريب الالكتروني المتزامن في المنطقة .

وأشار إلى أن هذه البرامج تستهدف جميع شاغلي الوظائف التعليمية لتدريبهم على تطوير بعض المهارات المطلوبة مثل قيادة التغيير وتضمين قيم المواطنة الرقمية والمعلم التقني ومهارات في بيئة الصف ودمج التقنية في التعليم التعلم بالاستقصاء وخرائط المفاهيم ونماذج التدريب والتعلم والرحلات المعرفية عبر الويب وتوظيف عمليتي التعليم والتعلم للقرن الـ«21» من حيث أنواعها وتطبيقها عمليًّا بجميع الدروس والأنشطة لمواكبة التطور الذي تعيشه المملكة .

وشدد العثمان على ضرورة تطوير العملية التدريبية بما يتوافق والاستثمار في التعليم والتدريب لتنمية مهارات أبناء المملكة وتنمية طاقاتهم وتحقيق المبدأ «نتعلم لنعمل» ، مؤكداً أن البرامج التدريبية عن بعد مستمرة .

// انتهى //

16:12ت م

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