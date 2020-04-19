السعودية اليوم / روسيا تسجل 6060 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة



موسكو 26 شعبان 1441 هـ الموافق 19 أبريل 2020 م واس

سجلت روسيا اليوم 6060 حالة إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت السلطات الصحية الروسية أنه تم تسجيل 48 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 361 حالة.

// انتهى //

16:07ت م

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موسكو 26 شعبان 1441 هـ الموافق 19 أبريل 2020 م واسسجلت روسيا اليوم 6060 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, ليبلغ إجمالي الحالات المؤكدة في البلاد 42.853 حالة.وأوضحت السلطات الصحية الروسية أنه تم تسجيل 48 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 361 حالة.// انتهى //16:07ت م0104

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