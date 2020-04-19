السعودية اليوم / أمانة الشرقية تنفذ حملة على المجمعات السكنية لعمال الشركات برأس تنورة



الدمام 26 شعبان 1441 هـ الموافق 19 أبريل 2020 م واس

نفذت أمانة المنطقة الشرقية بالتعاون من عدد من الجهات ذات العلاقة ، ضمن إطار لجنة مشكلة من الدوائر الحكومية بجولات ميدانية مكثفة على المجمعات السكنية لعمال الشركات بمحافظة رأس تنورة لتطبيق أعلى الاشتراطات الصحية للعمالة ، لتعزيز جهود الوقائية المكثفة الرامية لتأمين صحة وسلامة أفراد المجتمع ، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الأمانة للحد من إنتشار فيروس

وأكدت الأمانة أن الحملة الميدانية على مجمعات سكن العمالة، تأتي ضمن مبادرة القطاع البلدي في الإصحاح البيئي وتفعيل مختلف الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية ، مشيرة الى أن الحملة شملت فحص قياس درجة الحرارة للعمال بشكل يومي وتخصيص غرفة خاصة داخل السكن للعزل وأيضا تعقيم وتطهير السكن، والزام المتعهد بتوفر كافة المطهرات والمعقمات في داخل السكن عند الدخول والخروج .

// انتهى //

15:58ت م

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الدمام 26 شعبان 1441 هـ الموافق 19 أبريل 2020 م واسنفذت أمانة المنطقة الشرقية بالتعاون من عدد من الجهات ذات العلاقة ، ضمن إطار لجنة مشكلة من الدوائر الحكومية بجولات ميدانية مكثفة على المجمعات السكنية لعمال الشركات بمحافظة رأس تنورة لتطبيق أعلى الاشتراطات الصحية للعمالة ، لتعزيز جهود الوقائية المكثفة الرامية لتأمين صحة وسلامة أفراد المجتمع ، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الأمانة للحد من إنتشار فيروس كورونا وأكدت الأمانة أن الحملة الميدانية على مجمعات سكن العمالة، تأتي ضمن مبادرة القطاع البلدي في الإصحاح البيئي وتفعيل مختلف الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية ، مشيرة الى أن الحملة شملت فحص قياس درجة الحرارة للعمال بشكل يومي وتخصيص غرفة خاصة داخل السكن للعزل وأيضا تعقيم وتطهير السكن، والزام المتعهد بتوفر كافة المطهرات والمعقمات في داخل السكن عند الدخول والخروج .// انتهى //15:58ت م0100

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