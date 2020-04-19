السعودية اليوم / قطاع العويقيلة الصحي يتخذ عدة إجراءات للتعامل مع أزمة كورونا



عرعر 26 شعبان 1441 هـ الموافق 19 إبريل 2020 م واس

اتخذ قطاع العويقيلة الصحي حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية للتعامل مع أزمة انتشار فيروس

وأوضح نائب مدير القطاع ماجد مروي العنزي أنه جرى اتخاذ عدد من الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة منذ بدء أزمة انتشار الفيروس، حيث جرى تشكيل لجنة لإدارة الأزمة وإنشاء غرفة للقيادة والسيطرة، وتدريب الأطباء للتعامل مع مثل هذه الحالات في حالة تفشى الوباء، ومراجعة جميع البروتوكولات والخطط الإجرائية التي من شأنها الإسهام في الوقاية ومكافحة العدوى بالفيروس، وإعداد وتنفيذ برامج تثقيفية وتوعوية من خلال الوسائل المتاحة كافة، وتوصيل الأدوية لمرضى الأمراض المزمنة في منازلهم.

وأكد أنه جرى رفع جاهزية الطواقم الطبية، إضافة لإعداد خطة استباقية وتجهيز أحد المباني التابعة للقطاع وتحويله إلى حجر وقائي داخلي يحتوي على 12 شقة، ومبنى خارجي يحتوي على 30 شقة، مشيراً إلى أنه جرى تجهيز مبنى العلاج الطبيعي (6 أسرة تنويم) لإدارته في حالة تفشى الفيروس، وإعداد وتجهير نقاط فرز بالطوارئ والعيادات الخارجية مع توفير سبل حماية العاملين من العدوى بالفيروس وتدريبهم على التعامل مع هذه الحالات, وإعادة جدولة العمليات الروتينية، ومواعيد العلاج الطبيعي والعيادات الخارجية، مؤكداً استمرار تقديم الخدمات الطبية للمرضى بأقسام الطوارئ، والغسيل الكلوي، والخدمات العلاجية الأخرى.

كما قام القطاع بالتعاون مع البلدية والجهات الأمنية بإنشاء نقطة فرز صحي على مداخل المحافظة لفحص القادمين والتأكد من خلوهم من أعراض الإصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد19)، إضافة إلى تعزيز التوعية بكيفية الوقاية من الفيروس، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشاره.

// انتهى //

15:54ت م

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عرعر 26 شعبان 1441 هـ الموافق 19 إبريل 2020 م واساتخذ قطاع العويقيلة الصحي حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية للتعامل مع أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.وأوضح نائب مدير القطاع ماجد مروي العنزي أنه جرى اتخاذ عدد من الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة منذ بدء أزمة انتشار الفيروس، حيث جرى تشكيل لجنة لإدارة الأزمة وإنشاء غرفة للقيادة والسيطرة، وتدريب الأطباء للتعامل مع مثل هذه الحالات في حالة تفشى الوباء، ومراجعة جميع البروتوكولات والخطط الإجرائية التي من شأنها الإسهام في الوقاية ومكافحة العدوى بالفيروس، وإعداد وتنفيذ برامج تثقيفية وتوعوية من خلال الوسائل المتاحة كافة، وتوصيل الأدوية لمرضى الأمراض المزمنة في منازلهم.وأكد أنه جرى رفع جاهزية الطواقم الطبية، إضافة لإعداد خطة استباقية وتجهيز أحد المباني التابعة للقطاع وتحويله إلى حجر وقائي داخلي يحتوي على 12 شقة، ومبنى خارجي يحتوي على 30 شقة، مشيراً إلى أنه جرى تجهيز مبنى العلاج الطبيعي (6 أسرة تنويم) لإدارته في حالة تفشى الفيروس، وإعداد وتجهير نقاط فرز بالطوارئ والعيادات الخارجية مع توفير سبل حماية العاملين من العدوى بالفيروس وتدريبهم على التعامل مع هذه الحالات, وإعادة جدولة العمليات الروتينية، ومواعيد العلاج الطبيعي والعيادات الخارجية، مؤكداً استمرار تقديم الخدمات الطبية للمرضى بأقسام الطوارئ، والغسيل الكلوي، والخدمات العلاجية الأخرى.كما قام القطاع بالتعاون مع البلدية والجهات الأمنية بإنشاء نقطة فرز صحي على مداخل المحافظة لفحص القادمين والتأكد من خلوهم من أعراض الإصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد19)، إضافة إلى تعزيز التوعية بكيفية الوقاية من الفيروس، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشاره.// انتهى //15:54ت م0096

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