السعودية اليوم / رفعٌ جزئيٌّ لحظر التجوال في شهر رمضان المبارك بالعراق



بغداد 26 شعبان 1441 هـ الموافق 19 إبريل 2020 م واس

قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية العراقية رفع حظر التجوال جزئياً خلال شهر رمضان المبارك، مابين السادسة صباحاً وحتى السابعة مساءً.

كما قررت اللجنة عقب اجتماع عقدته اليوم برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبدالمهدي اليوم استثناء بعض المناطق" لم تفصح عنها" من قرار رفع حظر التجوال الجزئي، وتخصيص قطع أراضٍ سكنية للملاكات الصحية, وتوزيع مكافئات مالية عليهم تصل إلى 500 ألف دينار عراقي.

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15:53ت م

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