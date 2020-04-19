السعودية اليوم / تسجيل 20 ألفًا و 270 حالة إصابة بفيروس كورونا في القارة الإفريقية



أديس أبابا 26 شعبان 1441 هـ الموافق 19 إبريل 2020 م واس

سجلت دول القارة الإفريقية نحو ألفي إصابة جديدة بفيروس

وأفاد بيان صادر عن المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن عدد الوَفَيَات جراء الفيروس ارتفع إلى 1025، وأن عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء ارتفع إلى 4 آلاف و700.

وأشار إلى أن أكثر الدول الإفريقية التي ينتشر فيها الفيروس، هي جنوب إفريقيا، ومصر، والجزائر، والمغرب، وتونس، وبوركينا فاسو، والكاميرون.

وفي وقت سابق، حذرت اللجنة الاقتصادية الإفريقية التابعة للأمم المتحدة، في تقرير، أن ما لا يقل عن 300 ألف إلى 3.3 ملايين شخص قد يموتون بسبب وباء كورونا إذا لم تتخذ التدابير المناسبة في القارة السمراء.

// انتهى //

15:48ت م

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أديس أبابا 26 شعبان 1441 هـ الموافق 19 إبريل 2020 م واسسجلت دول القارة الإفريقية نحو ألفي إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 20 ألفا و 270 حالة.وأفاد بيان صادر عن المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن عدد الوَفَيَات جراء الفيروس ارتفع إلى 1025، وأن عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء ارتفع إلى 4 آلاف و700.وأشار إلى أن أكثر الدول الإفريقية التي ينتشر فيها الفيروس، هي جنوب إفريقيا، ومصر، والجزائر، والمغرب، وتونس، وبوركينا فاسو، والكاميرون.وفي وقت سابق، حذرت اللجنة الاقتصادية الإفريقية التابعة للأمم المتحدة، في تقرير، أن ما لا يقل عن 300 ألف إلى 3.3 ملايين شخص قد يموتون بسبب وباء كورونا إذا لم تتخذ التدابير المناسبة في القارة السمراء.// انتهى //15:48ت م0094

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