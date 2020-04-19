السعودية اليوم / سمو أمير القصيم يصدر قراراً بإنشاء وحدة كفاءة الإنفاق بديوان إمارة المنطقة



بريدة 26 شعبان 1441 هـ الموافق 19 إبريل 2020 م واس

وجه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، بإنشاء وحدة كفاءة الإنفاق بديوان الأمارة وربطها بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية، وتكليف وليد بن عبدالله السعوي مشرفاً على الوحدة.

وشدد سمو أمير المنطقة على أهمية مواصلة العمل على تحقيق كفاءة الانفاق بتميز وجودة عالية، وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - , وبما يتوافق مع الاستراتيجية الشاملة ومنظومة عمل مؤسسي يتماشى مع رؤية المملكة الطموحة، من خلال تنظيم العمل، ورفع كفاءة الأداء بديوان الإمارة، بما يتناسب مع حجم الأعمال المبتكرة في هذا الجانب مع المعطيات الحالية، وينسجم مع تحقيق الأهداف والرؤى.

// انتهى //

15:25ت م

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