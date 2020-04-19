السعودية اليوم / عدسة واس بالعاصمة المقدسة ترصد من الجو الوعي المجتمعي بمنع التجول



مكة المكرمة 26 شعبان 1441 هـ الموافق 19 إبريل 2020 م واس

رصدت وكالة الأنباء

ووثقت عدسة "واس" من الجو التزام الأهالي والمقيمين بأمر منع التجول، وجهود الشرطة والدوريات الأمنية خلال قيامهم بمهام عملهم بالعديد من المواقع، إضافةً إلى تقديم النصائح والإرشادات لمرتادي الطرق والشوارع على مدار الساعة، وتوجيه القطاعات الحيوية المستثناة من الأمر لتسهيل تنقلاتهم بكل مرونة وانسيابية .

// انتهى //

15:00ت م

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مكة المكرمة 26 شعبان 1441 هـ الموافق 19 إبريل 2020 م واسرصدت وكالة الأنباء السعودية بالعاصمة المقدسة الوعي المجتمعي خلال ساعات منع التجول في ميادين وشوارع وطرقات العاصمة المقدسة، استجابةً لأمر المنع الذي يأتي حرصاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين ووقايتهم من خطر فيروس كورونا المستجد ووثقت عدسة "واس" من الجو التزام الأهالي والمقيمين بأمر منع التجول، وجهود الشرطة والدوريات الأمنية خلال قيامهم بمهام عملهم بالعديد من المواقع، إضافةً إلى تقديم النصائح والإرشادات لمرتادي الطرق والشوارع على مدار الساعة، وتوجيه القطاعات الحيوية المستثناة من الأمر لتسهيل تنقلاتهم بكل مرونة وانسيابية .// انتهى //15:00ت م0089

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