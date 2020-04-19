

حائل 26 شعبان 1441 هـ الموافق 19 إبريل 2020 م واس

قامت جوازات منطقة حائل بالتعاون مع أمانة المنطقة بتطهير وتعقيم جميع مرافق مبنى الإدارة وصالات المراجعين وذلك ضمن الخطط الاحترازية والسبل الوقائية التي تتخذها جوازات المنطقة والإدارات التابعة لها لمنع انتشار فيروس

وأكد مدير جوازات منطقة حائل العميد عبدالله بن راجح المشيخي اتخاذ جميع التدابير والإجراءات الوقائية بجميع الإدارات التابعة لجوازات المنطقة منذُ بدء الأزمة تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بتعزيز الإجراءات الاحترازية للسيطرة على الفيروس ومنع انتشاره وتوفير الوسائل التوعوية والإرشادية كافة, بالإضافة إلى توزيع جميع التجهيزات والأدوات الوقائية على جميع العاملين في إدارات وشعب الجوازات بالمنطقة وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية إلى جانب الاستمرار في تطهير وتعقيم جميع مقرات العمل.

// انتهى //

14:59ت م

0088



حائل 26 شعبان 1441 هـ الموافق 19 إبريل 2020 م واسقامت جوازات منطقة حائل بالتعاون مع أمانة المنطقة بتطهير وتعقيم جميع مرافق مبنى الإدارة وصالات المراجعين وذلك ضمن الخطط الاحترازية والسبل الوقائية التي تتخذها جوازات المنطقة والإدارات التابعة لها لمنع انتشار فيروس كورونا وأكد مدير جوازات منطقة حائل العميد عبدالله بن راجح المشيخي اتخاذ جميع التدابير والإجراءات الوقائية بجميع الإدارات التابعة لجوازات المنطقة منذُ بدء الأزمة تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بتعزيز الإجراءات الاحترازية للسيطرة على الفيروس ومنع انتشاره وتوفير الوسائل التوعوية والإرشادية كافة, بالإضافة إلى توزيع جميع التجهيزات والأدوات الوقائية على جميع العاملين في إدارات وشعب الجوازات بالمنطقة وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية إلى جانب الاستمرار في تطهير وتعقيم جميع مقرات العمل.// انتهى //14:59ت م0088

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / جوازات حائل تقوم بتطهير وتعقيم جميع مرافق الإدارة وصالات المراجعين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.