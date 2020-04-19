السعودية اليوم / "واس" ترصد الالتزام المجتمعي في محافظة مهد الذهب بالإجراءات الاحترازية



المدينة المنورة 26 شعبان 1441 هـ الموافق 19 إبريل 2020 م واس

رصدت وكالة الأنباء

وعكس خلو الطرق والشوارع والميادين الرئيسة بالمحافظة من حركة السيارات والمشاة، التزام الأهالي بتطبيق الأوامر والإجراءات الوقائية المتخذة للحد من انتشار فيروس جائحة

وأوضح محافظ محافظة مهد الذهب مبارك المورقي أنه منذ صدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - القاضي بمنع التجول بمناطق ومدن ومحافظات المملكة لاحظنا التزام تام من قبل المواطنين والمقيمين الذين يدركون أن الهدف والحكمة من هذا القرار الكريم هو لحمايتهم وحماية أسرهم في المحافظة، حيث كان تجاوبهم محل تقدير الجهات الأمنية.

وأضاف أن المتابعة مستمرة على جميع الجوانب سواء الصحية والأمنية والاجتماعية وذلك إنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة وسمو نائبه وحرصهم على المواطنين ومتابعتهم الدائمة لتنفيذ القرارات الاحترازية لمواجهة هذه الجائحة.

// انتهى //

14:52ت م

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المدينة المنورة 26 شعبان 1441 هـ الموافق 19 إبريل 2020 م واسرصدت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم, تواصل جهود الأجهزة الأمنية في مختلف القطاعات الأمنية المشاركة بمحافظة مهد الذهب في تطبيق أمر منع التجول، وانتشارهم على طرق وميادين ومداخل ومخارج المحافظة.وعكس خلو الطرق والشوارع والميادين الرئيسة بالمحافظة من حركة السيارات والمشاة، التزام الأهالي بتطبيق الأوامر والإجراءات الوقائية المتخذة للحد من انتشار فيروس جائحة كورونا المستجد (كوفيد 19).وأوضح محافظ محافظة مهد الذهب مبارك المورقي أنه منذ صدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - القاضي بمنع التجول بمناطق ومدن ومحافظات المملكة لاحظنا التزام تام من قبل المواطنين والمقيمين الذين يدركون أن الهدف والحكمة من هذا القرار الكريم هو لحمايتهم وحماية أسرهم في المحافظة، حيث كان تجاوبهم محل تقدير الجهات الأمنية.وأضاف أن المتابعة مستمرة على جميع الجوانب سواء الصحية والأمنية والاجتماعية وذلك إنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة وسمو نائبه وحرصهم على المواطنين ومتابعتهم الدائمة لتنفيذ القرارات الاحترازية لمواجهة هذه الجائحة.// انتهى //14:52ت م0086

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