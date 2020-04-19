السعودية .. تسجيل 1088 إصابة جديدة في كورونا

الأحد 19 أبريل 2020

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، أن وزارة الصحة سجلت 1088 حالة مؤكدة جديدة، موزعة بنسبة 17% عند السعوديين و 83% لغير السعوديين.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، خلال الإيجاز اليومي، إن إجمالي الحالات في المملكة 9362 حالة، بينها 7867 حالة نشطة، منها 93 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العناية المركزة.

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وذكر أن من بين حالات اليوم 892 حالة من نتائج المسح النشط وشكلت 82% من الحالات المعلنة، وأن إجمالي الفحوص المخبرية ارتفع في المملكة إلى أكثر من 180 ألف فحص حتى الآن.

وأضاف أن المملكة سلجت 5 وفيات جديدة، ليصل إجمالي الوفيات في المملكة إلى 97 حالة، فيما سجلت 69 حالة تعاف، ليصل إجمالي المتعافين في المملكة إلى 1398 حالة