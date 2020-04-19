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وزير الخارجية يبحث آفاق التعاون مع نظيره بالنيجر

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تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، من وزير خارجية جمهورية النيجر / كالا انكوراو.

وبحث الوزيران خلال الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق التعاون المشترك، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.

كما تناول الاتصال تطورات جائحة المستجد، وجهود البلدين في احتواء تداعياته على مختلف المستويات.

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