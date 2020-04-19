شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث آفاق التعاون مع نظيره بالنيجر والان نبدء بالتفاصيل
وبحث الوزيران خلال الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق التعاون المشترك، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.
كما تناول الاتصال تطورات جائحة كورونا المستجد، وجهود البلدين في احتواء تداعياته على مختلف المستويات.
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