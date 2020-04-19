شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة": 1088 إصابة جديدة بكورونا و5 وفيات والان نبدء بالتفاصيل

- ٨٩٢ حالة من نتائج المسح النشط وشكلت ٨٢٪ من الحالات المعلنة

- إجمالي الحالات في المملكة ٩٣٦٢ حالة بينها ٧٨٦٧ حالة نشطة

-٦٩ حالة تعافي ليصل إجمالي المتعافين في المملكة إلى ١٣٩٨ حالة

- أكثر من ١٨٠ ألف فحص حتى الآن في مختبرات معتمدة ومتخصصة

- لاجدوى من المضادات الحيوية في العلاج والوقاية من كورونا

Advertisements

قال متحدث وزارة الصحة د. محمد العبد العالي: سجلنا في المملكة ١٠٨٨ حالة مؤكدة جديدة، موزعة بنسبة ١٧٪ عند السعوديين و ٨٣٪ لغير السعوديين.

وأضاف أن إجمالي الحالات في المملكة ٩٣٦٢ حالة، بينها ٧٨٦٧ حالة نشطة، منها ٩٣ حالة حرجة تتلقى الرعاية في العناية المركزة، وتسجيل ٦٩ حالة تعافي ، ليصل إجمالي المتعافين في المملكة إلى ١٣٩٨ حالةـ وتسجيل ٥ وفيات جديدة، ليصل إجمالي الوفيات في المملكة إلى ٩٧ حالة.

وأشار متحدث الصحة إلى أن من بين حالات اليوم ٨٩٢ حالة من نتائج المسح النشط وشكلت ٨٢٪ من الحالات المعلنة.

وإجمالي الفحوص المخبرية يرتفع في المملكة إلى أكثر من ١٨٠ ألف فحص حتى الآن في مختبرات معتمدة ومتخصصة.

واكد العبد العالي أنه لاجدوى من المضادات الحيوية في العلاج والوقاية من كورونا .