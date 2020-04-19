السعودية | بالصور .. الحرس الوطني يطوق أحياء شرق السعودية لكبح كورونا

شكرا لقرائتكم بالصور .. الحرس الوطني يطوق أحياء شرق السعودية لكبح كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - طوقت الجهات الأمنية وقوات الحرس الوطني، أمس السبت، حيي الفيصلية والفاضلية بمحافظة الأحساء شرق السعودية، بعد قرار العزل ومنع الدخول أو الخروج منهما، ومنع التجول فيهما على مدار 24 ساعة حتى إشعار آخر.

وأكدت وزارة الداخلية أن هذه الإجراءات تم اتخاذها في إطار الجهود التي تبذلها المملكة للحفاظ على الصحة العامة بمنع انتشار فيروس كورونا، وتخضع للتقييم المستمر مع الجهات الصحية، مهيبة بالجميع استشعار مسؤولياتهم الفردية بالالتزام والتقيد بإجراءات العزل تحقيقاً للمصلحة العامة.

فيما قامت الفرق الطبية الميدانية بالمسوحات النشطة داخل الأحياء في الأحساء بشكل مكثف للوصول إلى الأشخاص في منازلهم في وقت مبكر حتى لو لم تظهر عليهم أعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

في الوقت نفسه، نشر حساب وزارة الحرس الوطني على "توتير"، صورا لتواجد القوات على نقاط التفتيش ومساندة الجهات الأمنية الأخرى في عملية تنفيذ عزل حيي الفيصلية والفاضلية بالأحساء.