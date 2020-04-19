، بريطانيا لا تفكر في تخفيف إجراءات العزل العام الهادفة لكبح "كورونا" ،

محمد بن مسعود - الدمام - فُرضت قبل نحو 4 أسابيع

ذكر وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف، اليوم (الأحد)، أن الحكومة لا تفكر في تخفيف إجراءات العزل العام، التي فُرضت قبل نحو أربعة أسابيع للمساعدة في السيطرة على انتشار فيروس كورونا.

وأوضح "جوف" لقناة "سكاي نيوز"، أن "الحقائق والإرشادات واضحة حاليًا بأنه لا ينبغي التفكير في رفع هذه القيود بعد“وفقًا لـ"رويترز".وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف العزل العام