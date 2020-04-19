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ذكر وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف، اليوم (الأحد)، أن الحكومة لا تفكر في تخفيف إجراءات العزل العام، التي فُرضت قبل نحو أربعة أسابيع للمساعدة في السيطرة على انتشار فيروس كورونا.
وأوضح "جوف" لقناة "سكاي نيوز"، أن "الحقائق والإرشادات واضحة حاليًا بأنه لا ينبغي التفكير في رفع هذه القيود بعد“وفقًا لـ"رويترز".وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف العزل العام
19 إبريل 2020 - 26 شعبان 1441 03:44 PM
فُرضت قبل نحو 4 أسابيعبريطانيا لا تفكر في تخفيف إجراءات العزل العام الهادفة لكبح "كورونا"
ذكر وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف، اليوم (الأحد)، أن الحكومة لا تفكر في تخفيف إجراءات العزل العام، التي فُرضت قبل نحو أربعة أسابيع للمساعدة في السيطرة على انتشار فيروس كورونا.
وأوضح "جوف" لقناة "سكاي نيوز"، أن "الحقائق والإرشادات واضحة حاليًا بأنه لا ينبغي التفكير في رفع هذه القيود بعد“وفقًا لـ"رويترز".
، بريطانيا لا تفكر في تخفيف إجراءات العزل العام الهادفة لكبح "كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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