، "تعليم الرياض" يطلق منتدى "بيتك سعادة" التدريبي مستهدفًا ألف أسرة ،

محمد بن مسعود - الدمام - قدم 59 دورة تدريبية ودروسًا في الخط العربي عن بعد لمختلف الشرائح

أطلقت الإدارة العام للتعليم بمنطقة الرياض "منتدى تدريب الرياض"، الذي سيقام عن بعد عبر منصة برنامج "زوم" والذي يأتي انطلاقًا من مسؤوليتها الاجتماعية تجاه الأسرة والمجتمع ويقدمها نخبة من المدربين والمستشارين المعروفين.

وأوضح مدير إدارة التدريب التربوي والابتعاث خالد بن عبدالله الرفاعي أن برامج التدريب عن بعد يأتي بدعم مباشر من المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي ومساعده للشؤون التعليمية عبدالله بن سعد الغنام، وذلك من أجل تقديم كل ما يفيد المعلمين بمختلف شرائحهم الوظيفية، وكذلك ما يفيد الأسرة والمجتمع.

وأضاف أن منتدى تدريب الرياض الذي سيقام تحت شعار "بيتك سعادة" سيحتوي على عناوين مهمة ومن المتوقع حضور أكثر 1000 مستفيد ومستفيدة، حيث سيبث اللقاء عبر منصة Zoom الإلكترونية، ثم سيتم بثه على قنوات اليوتيوب ونشره لاستفادة أكبر قدر ممكن من المحتوى المطروح.

وقال "الرفاعي" إن المنتدى الذي يستمر يومين، حيث سيأتي اليوم الأول بعنوان "صناعة السعادة وقت الأزمات"، ويحوي جلستين الأولى "سعادة العائلة" والثانية "السعادة الشخصية"، وسيقدم الورشة الأولى الدكتور محمد الصبي والورشة الثانية عبدالرحمن العبدالوهاب، وسيدير الجلستين الدكتور زيد الخمشي.

وأبان أن اليوم الثاني سيأتي تحت عنوان: "الترفيه في وقت الأزمات"، ويحوي جلستين الأولى "الترفيه الهادف" والثانية "الترفيه الإلكتروني"، وسيقدم الورشة الأولى عبدالرزاق الشاوي والورشة الثانية الدكتور عبدالله الغامدي، وسيدير الجلستين سعد الحزيمي.

وبين مدير إدارة التدريب التربوي والابتعاث بالرياض أنه منذ بدء العمل عن بعد في أواخر شهر رجب أطلقت حزمة من البرامج التدريبية على مدار 4 أسابيع اشتملت على 55 برنامجًا تدريبيًا مع عدد من المشرفين والمدربين المتعاونين المتميزين، إضافة إلى برنامج تدريب المدربين الإلكتروني الذي استهدف 400 مشرف ومشرفة تربويين بالمملكة، واستفاد من الدورات أكثر من 10 آلاف من شاغلي الوظائف.

واختتم بأنه بالتوازي مع هذه الدورات أطلقت الإدارة وعلى مدى شهرين دورس الخط العربي على قناة الإدارة على اليوتيوب ودروس خط النسخة عبر منصة تفاعلية مع الخطاط حمد الحميد، واستفاد منه نحو 1000 مستفيد، وتأتي هذه المبادرة بمناسبة تسمية وزارة الثقافة للأعوام 2020 و2021 عام الخط العربي.

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