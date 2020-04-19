، لمتابعة رحلة الشفاء من عنيزة.. "مأجور" مبادرة لنقل المرضى المحتاجين للمستشفيات ،

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انطلق مشروع "مأجور" لنقل المرضى التابع للجنة أصدقاء المرضى بعنيزة، ويهدف لنقل المرضى الذين يتعذر حضورهم لمواعيد العيادات بالمستشفى أو جلسات غسيل الكلى أو إجراء الفحوص والتحاليل المخبرية والأشعة للحالات المستقرة لاستكمال رحلة الشفاء، وهي ضمن جملة مبادرات نوعية تقيمها اللجنة تسعى من خلالها لراحة المريض وتمتد لذويه.
وقال محافظ عنيزة رئيس مجلس إدارة اللجنة عبدالرحمن بن إبراهيم السليم: المشروع يأتي ضمن المبادرات النوعية التي تقدمها اللجنة توافقاً مع غايات ومضامين رؤية الوطن 2030، والتي تهتم بجودة الحياة، وتأكيداً على الدور الرائد الذي تضطلع به مملكة الإنسانية وتوجيهات ولاة الأمر في الوقوف مع المريض ومساندته".
وأضاف: لذلك جاء هذا العمل استكمالاً للعناية بالمرضى والعمل على راحتهم وتطوير الخدمات التي تساعدهم في تخطي ظروفهم المرضية؛ بهدف تحقيق جودة الحياة الصحية، حيث يهدف لنقل المرضى الذين يتعذر حضورهم لمواعيد العيادات بالمستشفى أو جلسات غسيل الكلى أو إجراء الفحوص والتحاليل المخبرية والأشعة للحالات المستقرة لاستكمال رحلة الشفاء.
وتابع: فبعض المرضى لا يملكون وسائل نقل أو المقعدين على الكراسي أو النقل السريري، والعمل قائم على قدم وساق حيث يتم استقبال وتسجيل مواعيد المرضى ومعرفة احتياجاتهم ثم تقديم الخدمة لهم؛ إذ تم توفير وسائل نقل مجهزة بأحدث التقنيات والإمكانيات مع سائقين متدربين، وكذلك مساعدين، بالإضافة إلى تجهيز إدارة مختصة بالحركة.عنيزة مشروع مأجور
لمتابعة رحلة الشفاء من عنيزة.. "مأجور" مبادرة لنقل المرضى المحتاجين للمستشفياتصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-04-19
انطلق مشروع "مأجور" لنقل المرضى التابع للجنة أصدقاء المرضى بعنيزة، ويهدف لنقل المرضى الذين يتعذر حضورهم لمواعيد العيادات بالمستشفى أو جلسات غسيل الكلى أو إجراء الفحوص والتحاليل المخبرية والأشعة للحالات المستقرة لاستكمال رحلة الشفاء، وهي ضمن جملة مبادرات نوعية تقيمها اللجنة تسعى من خلالها لراحة المريض وتمتد لذويه.
وقال محافظ عنيزة رئيس مجلس إدارة اللجنة عبدالرحمن بن إبراهيم السليم: المشروع يأتي ضمن المبادرات النوعية التي تقدمها اللجنة توافقاً مع غايات ومضامين رؤية الوطن 2030، والتي تهتم بجودة الحياة، وتأكيداً على الدور الرائد الذي تضطلع به مملكة الإنسانية وتوجيهات ولاة الأمر في الوقوف مع المريض ومساندته".
وأضاف: لذلك جاء هذا العمل استكمالاً للعناية بالمرضى والعمل على راحتهم وتطوير الخدمات التي تساعدهم في تخطي ظروفهم المرضية؛ بهدف تحقيق جودة الحياة الصحية، حيث يهدف لنقل المرضى الذين يتعذر حضورهم لمواعيد العيادات بالمستشفى أو جلسات غسيل الكلى أو إجراء الفحوص والتحاليل المخبرية والأشعة للحالات المستقرة لاستكمال رحلة الشفاء.
وتابع: فبعض المرضى لا يملكون وسائل نقل أو المقعدين على الكراسي أو النقل السريري، والعمل قائم على قدم وساق حيث يتم استقبال وتسجيل مواعيد المرضى ومعرفة احتياجاتهم ثم تقديم الخدمة لهم؛ إذ تم توفير وسائل نقل مجهزة بأحدث التقنيات والإمكانيات مع سائقين متدربين، وكذلك مساعدين، بالإضافة إلى تجهيز إدارة مختصة بالحركة.
19 إبريل 2020 - 26 شعبان 1441
02:52 PM
"أصدقاء المرضى" يسعون لراحة المرضى وذويهم.. "السليم": لتحقيق جودة الحياة الصحية
انطلق مشروع "مأجور" لنقل المرضى التابع للجنة أصدقاء المرضى بعنيزة، ويهدف لنقل المرضى الذين يتعذر حضورهم لمواعيد العيادات بالمستشفى أو جلسات غسيل الكلى أو إجراء الفحوص والتحاليل المخبرية والأشعة للحالات المستقرة لاستكمال رحلة الشفاء، وهي ضمن جملة مبادرات نوعية تقيمها اللجنة تسعى من خلالها لراحة المريض وتمتد لذويه.
وقال محافظ عنيزة رئيس مجلس إدارة اللجنة عبدالرحمن بن إبراهيم السليم: المشروع يأتي ضمن المبادرات النوعية التي تقدمها اللجنة توافقاً مع غايات ومضامين رؤية الوطن 2030، والتي تهتم بجودة الحياة، وتأكيداً على الدور الرائد الذي تضطلع به مملكة الإنسانية وتوجيهات ولاة الأمر في الوقوف مع المريض ومساندته".
وأضاف: لذلك جاء هذا العمل استكمالاً للعناية بالمرضى والعمل على راحتهم وتطوير الخدمات التي تساعدهم في تخطي ظروفهم المرضية؛ بهدف تحقيق جودة الحياة الصحية، حيث يهدف لنقل المرضى الذين يتعذر حضورهم لمواعيد العيادات بالمستشفى أو جلسات غسيل الكلى أو إجراء الفحوص والتحاليل المخبرية والأشعة للحالات المستقرة لاستكمال رحلة الشفاء.
وتابع: فبعض المرضى لا يملكون وسائل نقل أو المقعدين على الكراسي أو النقل السريري، والعمل قائم على قدم وساق حيث يتم استقبال وتسجيل مواعيد المرضى ومعرفة احتياجاتهم ثم تقديم الخدمة لهم؛ إذ تم توفير وسائل نقل مجهزة بأحدث التقنيات والإمكانيات مع سائقين متدربين، وكذلك مساعدين، بالإضافة إلى تجهيز إدارة مختصة بالحركة.
، لمتابعة رحلة الشفاء من عنيزة.. "مأجور" مبادرة لنقل المرضى المحتاجين للمستشفيات ،
المصدر : الخليج 365
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