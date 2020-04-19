شكرا لقرائتكم خبر عن "السجون": لا تطبيق خاص بخدمة "فرجت" والتبرع من خلال "أبشر" والان نبدء بالتفاصيل

نوّهت المديرية العامة للسجون، إلى أنه لا يوجد أي تطبيق إلكتروني رسمي خاص بخدمة (فُرِجَت)، وتحيط الراغبين بالتبرع بأن الوسيلة الرسمية الوحيدة للوصول لخدمة (فُرِجَت) هي منصّة أبشر للخدمات الحكومية.

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