شكرا لقرائتكم خبر عن وزاري التعاون الإسلامي يستعرض افتراضياً آثار "كورونا" والان نبدء بالتفاصيل

تعقد الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي يوم الأربعاء القادم، اجتماعا استثنائيا للجنة التنفيذية لمنطمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية، عبر تقنية مؤتمرات الفيديو، وذلك برئاسة المملكة رئيس الدورة الرابعة عشرة للقمة الإسلامية.

وقال الأمين العام، د. يوسف العثيمين إن وزراء الخارجية سيستعرضون خلال الاجتماع آثار جائحة وباء فيروس كورونا المستجد على أمن الصحة العامة والاستقرار المالي للدول الأعضاء، موضحاً أن الاجتماع الطارئ يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات والحملات التي اتخذتها منظمة التعاون الإسلامي منذ تفشي وباء كورونا المستجد.