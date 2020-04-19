الإمارات تطلق "مستشفى دبي الميداني" لمواجهة "كورونا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - افتتح الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، المستشفى الميداني في مركز دبي التجاري العالمي.
وتفقد ولي عهد دبي، خلال جولة ميدانية، مختلف التجهيزات الخاصة بالمستشفى الجديد، والتقى مجموعة من الأطباء والقائمين على تشغيل هذا المستشفى، الذي يدعم المنظومة الصحية في دبي.
ويأتي هذا المستشفى الميداني ضمن الإجراءات والتدابير الوقائية لتعزيز قدرات دولة الإمارات في التعاطي مع فيروس "كورونا" المستجد.
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