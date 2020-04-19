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أكاديمية هدف للقيادة تتيح لبرنامجها مساراً للتدريب الإلكتروني عن بُعد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

أكد مدير عام الأكاديميات في صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) الدكتور فهد الشهراني في لقاء عقدته غرفة جدة عبر منصتها الإلكترونية للتعريف بأكاديمية هدف للقيادة، أن الصندوق يتيح أمام الراغبين في الالتحاق بأكاديمية هدف للقيادة التسجيل في تدريب الالكتروني (عن بُعد) باللغتين العربية والانجليزية.

وأضاف الشهراني أن برنامج الأكاديمية يتكون من ست مراحل، ومدته 12 أسبوعاً.

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وتبدأ المراحل الست بعملية الترشيح والتسجيل وتقييم المتقدمين واختيارهم لحضور البرنامج، وتتضمن المرحلة التالية تدريب المشاركين تدريباً مباشراً مدته 5 أيام، ويتم خلال فترة التدريب توزيع مشروعات تطبيق التعلم، وفي المرحلة الثالثة من البرنامج الذي يمتد 6 أسابيع؛ يقوم المتدربين بتطبيق ما تعلموه لدى جهة عملهم من خلال العمل على المشاريع، وفي المرحلة الرابعة يتلقى المشاركين تدريباً مباشراً مدته 5 أيام، وفي المرحلة الخامسة يتم تقديم المشروعات ومناقشتها وتقييمها من قبل لجنة مختصة، ومن ثم إقامة ندوة القيادة وحفل التخرج . وترتكز المرحلة السادسة على متابعة وتقييم أثر البرنامج التدريبي على المتدربين لدى جهات عملهم.

وتهدف الأكاديمية إلى تطوير مهارات قيادات المستقبل من منسوبي القطاع الخاص، من خلال تأهيل وتدريب الموظفين والموظفات السعوديين في القطاع الخاص، ليتسلموا إدارة وقيادة المنشآت، بما ينعكس على الأداء والإنتاجية، ورفع معدلات التوطين النوعي والمتميز‪.

وتعتمد الأكاديمية على نقل الخبرات العالمية وتفعيل مبادئ القيادة الفاعلة والمؤثرة من خلال العديد من الحالات والمشروعات العملية، ونقل الممارسات المثلى عالمياً والتوجيه والمتابعة والمحاكاة المباشرة أو عبر القاعات الافتراضية مع خبراء متميزين عالمياً، حيث تتجسد أهداف الأكاديمية في مساعدة منشآت القطاع الخاص على بناء الكفاءات القيادية واختيار الأنسب للمناصب القيادية، وإكساب المتدربين جدارات قيادة فريق العمل وقيادة الأعمال، والاستفادة من النماذج العالمية في تطوير القيادات‪.