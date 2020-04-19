شكرا لقرائتكم خبر

أمانة جدة تفعل خدمة الإعلان عن المنشآت المقدمة لخدمة التوصيل للمنازل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جدة - مكة المكرمة فعّلت أمانة محافظة جدة ضمن الجهود المبذولة لمواجهة فيروس كورونا الجديد خدمة الإعلان عن المنشأة التجارية التي تقدم خدمة التوصيل للمنازل. وخصصت الأمانة رابطا يمكن من خلاله التقديم على خدمة الإعلان عن المحلات التجارية: https://www.jeddah.gov.sa/jeddah/deliveryservice/index.php، مبينة أنه يمكن لأصحاب المحال من خلال الخدمة الإعلان عن أنشطتهم وقنوات التواصل المخصصة لديهم لاستقبال الطلبات بشكل ميسر. وتأتي هذه الخدمة وغيرها من المبادرات ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتبعها أمانة جدة لمواجهة فيروس كورونا.



Advertisements

ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

كانت هذه تفاصيل خبر أمانة جدة تفعل خدمة الإعلان عن المنشآت المقدمة لخدمة التوصيل للمنازل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.