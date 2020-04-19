شكرا لقرائتكم خبر

أمانة جدة: (74,650) جولة صحية على المحال بنطاق 19 بلدية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضمن الجهود المتواصلة لأمانة محافظة جدة بمشاركة كل القطاعات المعنية في المملكة لمواجهة فيروس كورونا الجديد، نفذت الفرق البلدية التابعة لنطاق 19 بلدية بالمحافظة (74,650) جولة صحية للتأكد من التزام المحال التجارية والغذائية والعاملين فيها، بتطبيق الاشتراطات الصحية.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أن أمانة جدة ممثلة في 19 بلدية فرعية واصلت جهودها التي انطلقت منذ بداية أزمة الفيروس بـ تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة "كورونا"، من خلال الجوالات الميدانية والتي شملت (74,650) جولة للمراقبين الصحيين و(1478) جولة مشتركة مع جهات أخرى، مبيناً أن الأمانة أصدرت (9585) شهادة صحية منذ بداية الأزمة، فيما بلغت المخالفات الصحية (4385)، وكمية المصادرات خلال الجولات الرقابية (50,863) كجم.

وتؤكد الأمانة حرصها لخدمة السكان وبما يحقق أمن وسلامة وجودة الغذاء .