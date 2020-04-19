شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. عائلة تستثمر منع التجول بمضاعفة منتجاتها من مزرعتها الخاصة في الأحساء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الأحساء (صدى):

تسبب انتشار الجائحة إلى فرض العزل المنزلي ومنع التجول لمنع تفشي الفيروس؛ فيما لجأ البعض إلى استغلال أوقات فراغه بالمنزل بطرق مختلفة سواء في ممارسة الهوايات أو العمل المنزلي أو أي طريقة أخرى.

وفي السياق نفسه، استثمرت عائلة تقطن في إحدى قرى محافظة الأحساء وقت منع التجول بمضاعفة منتجاتها من مزرعتهم الخاصة، وذلك بصنع " الحصر " والمنتجات اليدوية.

وتصنع العائلة سنويًا حوالي 120 سجادة إسلامية، و180 من الكر أو ما يسمى بـ " السيجة" وهو المساعد لعملية صعود النخلة، كما يصل إنتاجها من خبز الرقاق إلى 240 كرتونة بواقع 12 ألف قطعة خبز سنويًا.