شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. انتشار قوات الحرس الوطني بمدينة عنيزة بالقصيم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - القصيم (صدى):

كشفت صور قوات الحرس الوطني، أثناء تطبيق قرار منع التجول للحد من انتشار الوباء، في شوارع مدينة عنيزة بمنطقة القصيم، وذلك بهدف الحفاظ على المواطنين.

وأوضحت الصور الفرق الأمنية ، ومعها ألياتها، أثناء إنتشارهم على كافة الطرق والمفارق لحفظ سلامة وأمن المواطنين والمقيمين، وتنفيذ كافة التدابير الوقائية لمواجهة جائحة "الوباء".

وقدم الحرس الوطني الشكر للمواطنين، من أهالي عنيزة ، على التزامهم بالتعليمات مؤكدا على أن القوات تتواجد في شوارع المدينة من أجل أمانهم.

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