شاهد.. رجال الصحة يجرون المسح النشط على العمالة في مواقعهم

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشف مقطع فيديو عن جهود رجال وزارة الصحة الكبيرة والتزامهم بالقيام بعملهم وحماية الجميع، وذلك أثناء أدائهم المسح النشط على عدد من العمالة في مواقعهم.
ونجحت وزارة الصحة، في الكشف عن الفيروس من خلال المسح النشط الميداني المتضمن إرسال فرق متخصصة للفحص المبكر داخل المناطق عالية الخطورة، مثل الأحياء المكتظة ومساكن العمالة وغيرها.
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