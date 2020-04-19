شكرا لمتابعة خبر عن تأسيس صندوق وقفي لخدمة 80 ألف مسجد وجامع بالمملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

في خطوة هامة لتطوير المساجد والعناية بها ، وقعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد مذكرة تعاون مع الهيئة العامة للأوقاف لتأسيس صندوق وقفي للعناية بالمساجد .

وسيخدم الصندوق 80 ألف مسجد وجامع بالمملكة ، بمجرد الإنتهاء من إعداد آلية العمل به من خلال لجنة مشكلة من الجانبين .