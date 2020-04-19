شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. مداهمة 14 صيدلية بها عدة مخالفات في الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): داهمت الشؤون الصحية بالرياض، سلسلة من 14 صيدلية "تستر" في أحياء شعبية بوقت واحد. داهمت الشؤون الصحية بالرياض، سلسلة من 14 صيدلية "تستر" في أحياء شعبية بوقت واحد. ونشر الإعلامي فيصل العبدالكريم عبر حسابه "تويتر"، بان المداهمات تمت بدعم عدة جهات ، وهم يبيعون منتجات منتهية وادوية مخالفة وتصاريح تنقل مزورة مهنهم سائقين ومندوبين امتهنوا الصيدلة. وتابع العبدالكريم بانه غالبا يبيعونها لأبناء جلدتهم لذلك على الاخوة المقيمين الابلاغ وعدم الخوف.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. مداهمة 14 صيدلية بها عدة مخالفات في الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.