شكرا لمتابعة خبر عن «السديري» يشكك في حديث رجل دين ذكر صفات فريدة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

علق الكاتب مشعل السديري على خصائص فريدة ذكرها أحد الشيوخ حول النبي صلى الله عليه وسلم ، تميزه عن سائر البشر .

وشكك "السديري " في مقال له بصحيفة الشرق الأوسط ، في صحة ما ذكره الشيخ متسائلاً عن مصدر ماقاله .

واستدل "السديري" بأن الله جل جلاله قال لرسوله الكريم عندما طلب منه نفر من قريش أن يأتيهم بأشياء فوق قدرته رد عليهم حسب أمر ربه: قل سبحان ربي هل كنت إلا بشراً رسولاً .

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كما ذكر "السديري " مواقف الرسول صلى الله عليه وسلم مع الصحابة والتي يوكل فيها كثير من المشورة إليهم ويؤكد لهم على الأخذ بالأسباب كموقف سعد بن أبي وقاص يشكو إليه مرضاً ألمّ به فيقترح عليه الرسول أن يذهب إلى الحارث بن كلدة وهو طبيب في الطائف .

وأضاف "السديري " أن الرسول " ص " يذهب إلى الأسواق، ويتزوج النساء ويجوع ويشبع ويمزح ويضحك ولا يقول إلا حقاً ، معتبراً أن ما قاله الشيخ محاولة لإسباغ بعض معجزات الأنبياء السابقين على النبي "صلوات الله عليهم " ،قائلاً" معجزته الخالدة هي القرآن، إلى جانب الإسراء والمعراج الذي لا يعلم إلا الله عن تفاصيلها، أما ما عدا ذلك فالرسول بشر يوحى إليه…" .

وكان أحد الشيوخ قد أكد في لقاء تلفيزيوني أن الرسول " ص" ولد مختوناً وأنه لم يحتلم قط وأنه له خصائص من دون البشر كعدم وقوع الذباب في طعامه أو وقوفه عليه ، وأن الغمام يظله أينما ذهب ، والأرض تبتلع ما ينزل منه ، ولا يمشي بجانبه أي عملاق إلا ويتحول إلى قزم، ويرى من خلفه كما يرى من أمامه .