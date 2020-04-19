شكرا لمتابعة خبر عن 2 مليون كيس دقيق جاهزة للأسواق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت المؤسسة العامة للحبوب، اليوم الأحد، أن مخزون الدقيق في مستودعات شركات المطاحن يبلغ مليونَي كيس جاهزة للضخ في السوق.

وأوضحت المؤسسة، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر، أن إنتاج المطاحن اليومي يبلغ 270 ألف كيس دقيق، وهو العدد الذي يزيد على حاجة الاستهلاك اليومي للمملكة.