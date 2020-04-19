بالفيديو.. تساقط البرد بقوة جنوب المدينة المنورة

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الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى): كشف مقطع فيديو البرد الذي سقط بقوة منذ دقائق بغرب مهد الذهب جنوب المدينة المنورة. كشف مقطع فيديو البرد الذي سقط بقوة منذ دقائق بغرب مهد الذهب جنوب المدينة المنورة. وأظهر مقطع الفيديوالذي تم نشره عبر "تويتر" قطع البرد وهي تتساقط من السماء بكثرة حتى غطت أرضية الشوارع. وانهالت الدعوات تعليقا على المقطع"اللهم أغثنا غيث رحمة لا غيث عذاب وطهر به بلادنا من الأمراض والأوبئة يارب العالمين ".

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