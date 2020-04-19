شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. الآلية الجديدة المتبعة للتبرع بالدم في مستشفى القطيف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - القطيف (صدى):

أطلق مستشفى القطيف المركزي، حملة التبرع بالدم بعدما توقف التبرع بسبب جائحة كورونا ؛ حيث يحتاج المستشفى الذي يستقبل عددًا كبيرًا من المرضى والمصابين في الحوادث أو بأمراض الدم الوراثية إلى المتبرعين خاصةً في ظل الجائحة.

وأوضح المشرف على بنك الدم في المستشفى، الدكتور محمد العبدالله، آلية التبرع بالدم الجديدة، لافتًا إلى أن الوزارة أنشأت تطبيقًا لجذب المتبرعين وجدولتهم بطريقة صحية آمنة وأوقات مرتبة منعًا للتكدس والازدحام.

وقال الدكتور محمد العبدالله، أنه تم تطبيق سياسة التباعد، مضيفًا: " استقبلنا المتبرعين خلال الفترة الأولى في بنك الدم الأساسي؛ ثم حدث تسجيل عدد كبير من الراغبين في التبرع بالدم ليتم توفير مكان أكبر ليستوعب العدد وهو المركز الترفيهي بالمستشفى؛ فيما بلغ عدد المتبرعين اليوم الأحد 50 متبرعًا "؛ بينما يتم فرز المتبرعين واستجوابهم للتأكد من أنهم غير مخالطين أو معرضين لكونهم مصابين بالفيروس.