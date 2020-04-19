شكرا لمتابعة خبر عن إطلاق خدمة صكوك الأحكام والإنهاءات الإلكترونية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة العدل، اليوم الأحد، عن إطلاق خدمة صكوك الأحكام والإنهاءات الإلكترونية؛ حيث ستطبقها اعتبارا من 17 شوال القادم تدريجيا على المحاكم، والتي تمكن المستفيدين من استلام صکوك الأحكام والإنهاءات بشكل إلكتروني عبر رسالة ترد للهاتف المحمول للمستفيد دون الحاجة لزيارة المحكمة.

وعملت وزارة العدل، على الاستغناء عن إصدار الصكوك الورقية للأحكام والإنهاءات بشكل عام والاكتفاء بحفظ معلوماتها إلكترونيا، وإتاحتها من خلال وسائل التحقق الإلكترونية التي وفرتها الوزارة لجميع الجهات الحكومية من خلال قناة التكامل الحكومية (Gsb) التابعة لبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسر).

ويأتي ذلك من خلال خدمة «التحقق من صك حكم»، وللجهات الأخرى من خلال بوابة «ناجز»، والرد آليا من أنظمة الوزارة بصحة المعلومات وحالة وتفاصيل الصك، وتسجيل معلومات التحقق والجهة التي قامت بالتحقق والنتيجة في أنظمة الوزارة للرجوع لها عند الحاجة.