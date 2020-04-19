شكرا لمتابعة خبر عن جامعة الملك خالد تُعلن آليات ومواعيد التسجيل في الفصل الصيفي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الملك خالد اليوم آليات ومواعيد التسجيل في الفصل الصيفي للعام الجامعي 1441هـ لجميع الطلبة والطالبات، والمتوقع تخرجهم هذا الصيف، والزائرين المتقدمين بطلب للدراسة بجامعة الملك خالد.

وأبان عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور عبدالمحسن بن عيد القرني أن التسجيل للطلبة الخريجين لمن لديهم 12 ساعة فأقل في 28 شعبان المقبل وحتى 30 من الشهر نفسه من خلال البوابة الإلكترونية، للعمادة"أكاديميا" ومسجلي الكليات عن طريق خدمة "تواصل"، فيما سيكون التسجيل متاحًا لجميع الطلبة من أول شهر رمضان المقبل وحتى الرابع من الشهر نفسه من خلال بوابة "أكاديميا،".

وأشار القرني إلى أنه سيتم استقبال الطلبات عن طريق خدمة تواصل لجميع الطلبة من الخامس من شهر رمضان وحتى السابع من الشهر نفسه وللطلبة الزائرين من جامعة أخرى حيث يمكنهم إدخال طلباتهم من اليوم الثالث من شهر رمضان وحتى اليوم السابع من الشهر نفسه عن طريق أكاديمياً وفق الشعب المتاحة.

وأوضح القرني أن بداية الفصل الصيفي ستكون - بمشيئة الله - يوم الأحد الثامن من شهر شوال، وسينتهي في اليوم الثاني من شهر ذي الحجة، مؤكدًا أنه يُسمح بتسجيل 12 ساعة كحد أقصى للطلبة الخريجين و10 ساعات لغير الخريجين وأن التسجيل يشمل الطلبة الزائرين بين مقرات الجامعة.