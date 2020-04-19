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ظواهر جديدة تسبب انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع خبير الطقس وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية زياد الجهني ، اليوم الأحد انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة إثر اندفاع كتلة باردة بالطبقات العليا .

وقال " الجهني " على حسابه الرسمي في تويتر " سينتج عن الكتلة إنكسار حاد للتيار النفاث حتى جنوب السودان ، مع تمركز مميز للمرتفع فوق مياه بحر العرب .

وأضاف أن هذه الظواهر ستؤدي لضخ رطوبي مميز داخل الجزيرة العربية في سلوك مشابه للحالة الماضية ، مشيراً إلى أن هذه الحالة ستكون أكثر فاعلية .

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