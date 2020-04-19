شكرا لمتابعة خبر عن «خالد النمر» : العطاس وسيلان الأنف ليس من أعراض كورونا الشائعة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، اليوم الأحد، أن العطاس وسيلان الأنف ليس من أعراض فيروس كورونا المستجد الشائعة.

وأوضح الدكتور خالد النمر، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر، أن: " العطاس وسيلان الأنف ليس من الأعراض (الشائعة) لكورونا وإن كان ممكن حدوثه... بل هي من الأعراض الشائعة للزكام العادي، حساسية الأنف " .

وقال استشاري أمراض القلب، أن: " الأعراض الشائعة في مرضى كورونا: حرارة، كحة، ضيق تنفس، خمول..الخ.. ويظل التشخيص عن طريق زيارة الطبيب فقط " .