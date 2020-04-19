شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. تعقيم 592 موقع بمكة في يوم واحد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

نفذت أمانة العاصمة المقدسة 62 جولة بمشاركة 136 فرد و37 جهاز لمتابعة أعمال التعقيم والتطهير في عدة مناطق خلال يوم واحد .

وأبانت الأمانة أنه تم استخدام أكثر من 22 ألفلتر مطهرات مخففة لتعقيم الشوارع في مناطق الغزة " الحجون ، وجرول " ، والمعابدة " وادي جليل" ، والعزيزية " العوالي ، والنسيم .

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وشملت أعمال التعقيم والتطهير 6.4 كم من الطرق والأرصفة و138 لوحة إعلانية ، و220 عمود إنارة ، و185 واجهة تجارية و31 مسجد ، و11 جهاز صراف ، و6 أزقة لتصل إجمالي المواقع التي تم تطهيرها 592موقع .