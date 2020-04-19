شكرا لمتابعة خبر عن «الأمن العام» يوضح رابط وخطوات التسجيل في خدمة التنقل الجديدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سعيد العجل (صدى):

أضاف ‏الأمن العام، خدمة التنقل داخل المنطقة وبين المحافظات وكذلك التنقل بين الأحياء داخل المدن لأصحاب الظروف الانسانية والظروف الطارئة والاستثنائية، في جميع مناطق المملكة، ماعدا منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأوضح الأمن العام، أن خطوات التسجيل هي:

- التسجيل ويشمل الاسم ورقم الهوية للمواطن والمقيم ورقم الجوال.

الأمن العام

- الضغط على خانة إرسال.

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- تعبئة رقم التحقق المرسل للجوال بالخانة المخصصة ثم استكمال كتابة مبرر الطلب.

- وصول رسالة على الجوال لمقدم الطلب باستلامه.

- دراسة الطلب والرد بالموافقة أو الاعتذار.

- رسالة الموافقة ستكون مشتملة على وقت التنقل وخط.

السير؛ بينما يتم كل ذلك من خلال الرابط التالي من هنـــــــــــــا .