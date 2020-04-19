وصول أول سفينة حاويات تابعة للخط الملاحي العالمي الجديد بين المملكة وشرق افريقيا

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): استقبل ميناء الملك فهد الصناعي بينبع أول سفينة حاويات تابعة للخط الملاحي العالمي (CMA CGM) . استقبل ميناء الملك فهد الصناعي بينبع أول سفينة حاويات تابعة للخط الملاحي العالمي (CMA CGM) . ووصلت السفينة محملة بـ 300 حاوية بما يخدم التبادل التجاري والقطاع اللوجيستي في المملكة . الجدير بالذكر أن الخط الملاحي (CMA CGM) يربط بين المملكة وشرق افريقيا ، وهو نقلة نوعية في مستقبل النقل البحري والتجارة الدولية .

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