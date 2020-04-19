بالفيديو.. مواطن يطلق النار في سماء الطائف

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الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى): رصد مقطع فيديو اطلاق نار عشوائي لأحد المواطنين بسماء الطائف. رصد مقطع فيديو اطلاق نار عشوائي لأحد المواطنين بسماء الطائف. ونشرت وزارة الداخلية مقطع الفيديو عبر حسابها"سناب شات"حيث ظهر أحد الأشخاص وهم يمسك بسلاح ناري ويطلقه في السماء.

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