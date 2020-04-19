شكرا لمتابعة خبر عن مكالمة هاتفية مؤثرة من «الربيعة» لـ «أبطال الصحة» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

في مبادرة لافته ، أجرى وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة اتصالاً هاتفياً بالأطباء والعاملين بالقطاع الصحي .

وتواصل " الربيعة " مع أبطال "الصحة " عبر الهاتف " 959 " ، معبراً لهم عن امتنانه بجهودهم الجبارة في مكافحة الفيروس ، قائلاً دون أنى تكلف أو فوارق في المناصب : الإخوة والأخوات العاملون في القطاع الصحي السلام عليكم أنا أخوكم توفيق الربيعة .

وأضاف : أتقدم لكم بالشكر والتقدير والامتنان على جهودكم الرائعة والجبارة في حماية بلدنا من فيروس كورونا، فلكم مني كل الشكر والتقدير والامتنان".. والسلام عليكم.