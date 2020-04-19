بالفيديو .. جامعة الطائف تقيم حفل تخرج إفتراضي لدفعة 1441هـ

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الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى): في مبادرة فريدة من نوعها ، حرصت جامعة الطائف على إقامة حفل تخرج لنحو 16 ألف من الخريجين والخريجات ، لمشاركتهم فرحتهم رغم الظروف الراهنة التي حالت دون إقامة الحفل . في مبادرة فريدة من نوعها ، حرصت جامعة الطائف على إقامة حفل تخرج لنحو 16 ألف من الخريجين والخريجات ، لمشاركتهم فرحتهم رغم الظروف الراهنة التي حالت دون إقامة الحفل . وسيقام الحفل يوم السبت الموافق 28 شعبان الجاري برعاية أمير منطقة مكة المكرمة ، ومشاركة محافظ الطائف سعد الميموني . ووثق مقطع فيديو تهنئة إدارة الجامعة للخريجين والخريجات ، مؤكدين أنهم سيكونون أفضل نواه لبناء الوطن .

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