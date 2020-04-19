شكرا لمتابعة خبر عن 1000 ريالًا غرامة في حال عدم المغادرة خلال 60 يومًا من صلاحية التأشيرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكدت المديرية العامة للجوازات، اليوم الأحد، أنه يتم فرض 1000 ريالًا غرامة في حال عدم المغادرة خلال 60 يومًا من صلاحية التأشيرة، وذلك ردًا على أحد الاستفسارات.
ووجه أحد الأشخاص استفسارًا إلى حساب الجوازات، عبر موقع التدوين الصغير تويتر؛ حيث قال: " السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم إصدار تأشيرة خروج نهائي وتم حظر السفر.. وعند إلغاء التأشيرة. النظام لم يسمح لي بإلغاء التأشيرة؛ فهل هناك مخالفة في حالة انتهاء تأشيرة الخروج النهائي ولم أخرج من المملكة " .
وأجاب حساب الجوازات: " أهلاً بك، في حال عدم المغادرة خلال فترة صلاحية التأشيرة ٦٠ يوم تفرض غرامة ١٠٠٠ ريال لتتمكن من إلغاء التأشيرة ويشترط سريان صلاحية هوية مقيم لتتمكن من إتمام الإجراء . سعدنا بتواصلك " .
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