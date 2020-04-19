شكرا لمتابعة خبر عن النهدي تقدم دعم بـ 10 ملايين ريال لصندوق الوقف الصحي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد السعران (صدى): أعلنت شركة النهدي الطبية عن دعم صندوق الوقف الصحي بمبلغ 10 ملايين ريال ضمن مبادراتها المجتمعية وكجزء من دورها لدعم الجهود الحكومية في مكافحة جائحة أعلنت شركة النهدي الطبية عن دعم صندوق الوقف الصحي بمبلغ 10 ملايين ريال ضمن مبادراتها المجتمعية وكجزء من دورها لدعم الجهود الحكومية في مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد ، والتخفيف من وطأتها على المجتمع السعودي وقال الرئيس التنفيذي للشركة المهندس ياسر جوهرجي أن هذا الدعم يأتي ضمن جهود الشركة في الإسهام بتمويل البرامج الوقائية والأبحاث الصحية ، وإبراز أهمية . الرعاية الصحية بوصفها وجها من أوجه الخير ومساهمة منها في التخفيف من تداعيات الإصابة بالفيروس . وأضاف أنه في ظل تزايد التحديات الصحية التي تواجه المجتمع ، قدمت الشركة هذا الدعم إيماناً منها بدور الصندوق ، وما يتمتع به من قدرة على الوصول إلى الشرائح الأكثر حاجة للرعاية الصحية بسرعة ومرونة ، وكونه يعد أداة مالية مستدامة قادرة على تقديم حلول مؤثرة

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